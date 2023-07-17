В Белом доме объяснили последствия срыва "зерновой сделки" для России

Срыв "зерновой сделки" будет дорого стоить России.

Об этом в интервью CBS заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. передает "Европейская правда".

В Белом доме прокомментировали ситуацию с Черноморской зерновой инициативой, срок которой истекает 17 июля и Россия пока не изъявляет желания продлить ее действие.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью CBS заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что президент РФ Владимир Путин готов продолжить эту инициативу, он отметил, что не может предсказать действия главы Кремля.

Салливан отметил, что в течение последних месяцев Путин неоднократно менял мнение относительно "зерновой сделки".

"Если она (РФ – ред.) выйдет из нее, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от потребностей стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии в необходимом им продовольствии по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить России огромных дипломатических издержек", – подчеркнул он.

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Салливан добавил, что Путину придется сделать выбор, а США готовы к любому сценарию и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.

Напоминаем:

Срок "зерновой сделки" истекает 17 июля и Россия пока не изъявляет желания продлить ее действие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Вскоре в Кремле опровергли заявления турецкого президента.

По данным СМИ, ЕС рассматривал об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, шла речь о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.

Также, по информации СМИ, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

13 июля Путин озвучил условия для продления зерновой сделки.