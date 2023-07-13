Путін озвучив умови для продовження зернової угоди

Росія продовжить зернову угоду тоді, коли буде виконано обіцянки, які давалися країні раніше.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає російське агентство "Интерфакс".

Путін заявив, що на сьогодні жодного пункту в рамках "зернової угоди", пов'язаного з російськими інтересами, не виконано.

Зокрема, він оголосив, що одна з умов - це під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT. Це, за словами Путіна, пов'язано з рухом грошей при оплаті російської продукції.

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Крім того, він згадав домовленості про логістику, страхування, і "інші моменти".

Водночас Путін заявив, що поки що не бачив нового листа Гутерріша, який було йому надіслано з пропозиціями щодо Чорноморської зернової ініціативи.

"Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав Путін.

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Раніше Гутерріш сказав, що розраховує на те, що спрямовані президенту Росії пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи допоможуть вирішити питання з її продовженням.

Зокрема, Гутерріш запропонував президенту РФ Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россільгоспбанка" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Також повідомлялось, що Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти "зернову угоду".

Президент Росії Владімір Путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

В МЗС України вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.