Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиардов долларов помощи - Шмыгаль

С начала года международные партнеры выделили Украине более 23 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги недели в Facebook.

Премьер отметил, что за первые шесть месяцев 2023 года в госбюджет поступили 1 трлн 302 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1 триллион 784 млрд грн.

Международные партнеры с начала года выделили Украине более 23 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета.

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По словам Шмыгаля первым приоритетом расходов остается безопасность и оборона. Это около половины всех средств бюджета. На втором месте - социальные программы. На них за шесть месяцев выделили 231 млрд грн. Также среди основных программ расходов: медицина, образование, поддержка регионов и восстановление.

Кроме того, правительство уже выделило более 1,7 млрд грн на восстановление медучреждений в девяти областях Украины.

"Для восстановления экономики продолжаем программу безвозвратных грантов еРобота. В рамках десятой волны подачи заявок по программе "Собственное дело" выделено 72 млн грн для 306 бизнесов. Всего с начала 2023 года победителями программы стали уже 2 800 предпринимателей, которым будут предоставлены гранты на 665 млн грн", - сообщил Шмыгаль.

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Напомним:

В общий фонд госбюджета Украины поступил второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

В государственный бюджет Украины в четверг, 30 июня, поступили грантовые средства в сумме 1,215 миллиарда долларов: 1,2 млрд долл от США и 15 млн долл от Финляндии.