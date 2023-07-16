Великобритания стала первой европейской страной, которая вступила в торговый блок CPTPP

Министр по вопросам бизнеса и торговли Кеми Баденок подписал соглашение о присоединении Великобритании к Индийско-Тихоокеанскому торговому блоку (CPTPP), Украина также планирует присоединиться к соглашению.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Отмечается, что подпись министра является официальным подтверждением согласия Британии присоединиться к группе после существенного завершения переговоров в начале этого года.

"Теперь правительство будет пытаться ратифицировать соглашение, которое будет включать парламентский контроль, в то время как другие страны CPTPP будут завершать собственные законодательные процессы", - говорится в сообщении.

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Великобритания станет первым европейским членом и первым новым членом после создания CPTPP.

Для Соединенного Королевства соглашение важно тем, что один из каждых 100 британских работников в 2019 году был нанят на предприятие, главный офис которого находится в стране-члене CPTPP, что равно более 400 000 рабочих мест по всей стране.

Ожидается, что инвестиции между Британией и странами CPTPP увеличатся, поскольку соглашение содержит положения по ограничению барьеров и поощрению большего притока инвестиций. В 2021 году инвестиционные запасы Великобритании из стран CPTPP составляли 182 млрд фунтов стерлингов.

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Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина также планирует CPTPP.

Напомним:

Украина планирует подписать таможенный безвиз с Объединенными арабскими эмиратами (ОАЭ), также в планах присоединение к "Соглашению о транстихоокеанском партнерстве" (CPTPP), что откроет возможность свободной торговли с Австралией и Японией.