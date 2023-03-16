Україна підпише митний безвіз із ОАЕ і розраховує на вільну торгівлю з Японією та Австралією

Україна планує підписати митний безвіз із Обʼєднаними арабськими еміратами (ОАЕ), також у планах приєднання до "Угоди про транстихоокеанське партнерство" (CPTPP), що відкриє можливість вільної торгівлі з Австралією і Японією.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко під час Саміту експортерів від Forbes.

За її словами, Україна також розраховує на продовження дії безвізового режиму з ЄС, Великою Британією й Канадою.

"ЄС фактично вже прийняли рішення про продовження безмитної торгівлі. Наша задача, щоб так співпраця тривала до моменту повноцінного вступу України до ЄС", - заявила міністерка.

Вона підкреслила, що у квітні 2023 року Україна має підписати договір про зону вільної торгівлі з ОАЕ. Також у планах приєднання до "Угоди про транстихоокеанське партнерство" (CPTPP).

"Це відкриє можливість вільної торгівлі з країнами, де ще не діє "митний безвіз", наприклад Японія, Нова Зеландія, Австралія", - пояснила Свириденко.

За її словами, уряд також сподівається на продовження зернової угоди. "Думаємо, це продовження буде", - резюмувала вона.

Україна має митний безвіз із 35 країнами Європи, а також Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном і Швейцарією, додає Forbes.

Економічна правда