Nissan отзовет около 1,38 миллиона авто из Европы, США и Японии

getty images

Японский автопроизводитель Nissan Motor отзывает около 1,38 млн автомобилей, среди которых модели Note, Kicks, Serena и Leaf.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что отзыв автомобилей связан с внезапным ускорением авто после выхода из круиз-контроля и короткого замыкания, которое может привести к остановке двигателей во время движения.

Кроме того, Nissan заявила, что также отзовет 6434 автомобиля Note Aura в Японии из-за проблемы с правой фарой.

Реклама:

Пока неизвестно о несчастных случаях, вызванных этими проблемами.

Акции автопроизводителя упали на 2,1% на торгах в Токио в пятницу, сократив свой прирост с начала года до 33%.

Напомним:

Реклама:

Японский автопроизводитель Nissan Motor повысил свои цели по продажам электромобилей и заявил, чтобы увеличит производство силовых агрегатов в США, поскольку стремится наверстать упущенное в сегменте, где доминирует Tesla.

Экономическая правда.