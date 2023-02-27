Nissan підвищив свої цілі з продажу електромоблів по всьому світу

Японський автовиробник Nissan Motor у понеділок підвищив свої цілі з продажу електромобілів і заявив, щоб збільшить виробництво силових агрегатів в США, оскільки прагне надолужити згаяне в сегменті, де домінює Tesla.

Про це пише Reuters.

"Японський автовиробник був піонером у галузі електромобілів зі своїм електромобілем Leaf, але боровся разом з багатьма традиційними автовиробниками перед обличчям зростаючої конкуренції з боку спритніших нових учасників.

Nissan тепер прагне, щоб до 2030 фінансового року частка електрифікованих транспортних засобів, які включають його передові гібридні електромобілі, становила понад 55% світових продажів, порівняно з попередньою метою в 50%", - додає агентство.

До цього року автовиробник планує випустити 27 нових електрифікованих автомобілів, 19 з яких будуть повністю акумуляторними - порівняно з попереднім планом у 23 електромобіля, в тому числі 15 повністю акумуляторних електромобілів.

На додаток до виробництва електромобілів на заводі в штаті Теннессі, Nissan планує будувати електропоїзди на заводі в Дечерді в тому ж штаті.

Нагадаємо:

Nissan Motor і Renault заявили, що інвестують 600 мільйонів доларів у виробництво шести нових моделей в Індії - одному з трьох ринків, на яких обидва автовиробники планують тісно координувати в рамках оновленого альянсу.

Економічна правда