РФ планирует сократить экспорт нефти в августе - Reuters

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Россия планирует сократить экспорт нефти из западных портов в следующем месяце примерно на 100 - 200 тыс баррелей в день по сравнению с июлем, поскольку Москва выполняет свое обещание вместе с лидером ОПЕК Саудовской Аравией.

Об этом пишет Reuters.

Издание, ссылаясь на три источника знакомых с этим вопросом, отмечает, что Россия поручила нефтяным компаниям сократить планы поставок на следующий месяц.

Согласно торговым источникам и данным Refinitiv Eikon, августовские сокращения углубят сокращение экспорта в период с мая по июль, которое уже составляет 500 тыс баррелей в день.

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Члены организация экспортеров нефти ОПЕК+ сокращают поставки с ноября, чтобы поддержать цены. В этом месяце РФ пообещала сократить экспорт на 500 тыс баррелей в сутки в августе, а Саудовская Аравия продолжила сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

"Июльские нагрузки нефти из западных портов, таких как Приморск и Усть-Луга в Балтийском море и Новороссийск в Черном море, в этом месяце упадут до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,3 млн баррелей в сутки в июне и 2,4 млн баррелей в сутки в мае", - говорится в сообщении.

Представитель вице-премьер-министра РФ Александра Новака, который отвечает за отношения Москвы с ОПЕК+ заявил, что российские компании сами будут решать, сокращать ли добычу нефти в августе, но задача России - сократить поставки на мировые рынки.

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Напомним:

Цены на нефть выросли во вторник, 11 июля, отыграв часть потерь предыдущей сессии, поскольку трейдеры сосредоточились на сокращении поставок крупнейшими мировыми экспортерами нефти Саудовской Аравией и Россией, а также на ослаблении доллара.

Экономическая правда.