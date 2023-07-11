Нафта дорожчає на скороченні поставок ОПЕК+ та ослабленні долара

Ціни на нафту зросли у вівторок, відігравши частину втрат попередньої сесії, оскільки трейдери зосередилися на скороченні поставок найбільшими світовими експортерами нафти Саудівською Аравією і Росією, а також на ослабленні долара.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 23 центи, або на 0,3%, до 77,92 долара за барель до 01:53 за Гринвічем, а американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 32 центи, або на 0,4%, до 73,31 долара.

У понеділок ціни знизилися на 1% на тлі зростаючих очікувань подальшого підвищення процентних ставок в США, а також в зв'язку з тим, що інвестори фіксували прибуток після зростання на 4,5% минулого тижня.

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"Скорочення поставок найбільшими світовими експортерами нафти Саудівською Аравією та Росією, заплановане на серпень, допомогло підняти ціни на нафту, які також були підтримані падінням долара США до двомісячного мінімуму. Слабший долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і часто стимулює попит на нафту", - пише агентство.

"Нафта знайшла дно, і єдине, що може його пробити, - це якщо інфляція в США буде нестерпно високою, і ФРС буде змушена посилити рецесію в економіці", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Енерготрейдери також очікують, що Китай буде робити більше для підтримки свого економічного відновлення, сказав Мойя.

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Однак будь-які слабкі економічні прогнози американських банків, які починають сезон прибутків, можуть вплинути на ціни, сказав він.

Минулого тижня Саудівська Аравія заявила, що продовжить скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу принаймні до серпня, а Росія заявила, що скоротить експорт нафти в наступному місяці на 500 тис барелів на добу.

Трейдери також очікують на дані про запаси нафти в США, які будуть опубліковані пізніше у вівторок від галузевої групи Американського інституту нафти. Аналітики очікують, що запаси зростуть на 200 тис барелів.

Економічна правда