В правительстве рассказали, насколько расходы бюджета в первом полугодии превысили доходы

В течение января - июня в общий фонд госбюджета Украины поступило почти 870 миллиардов гривень, всего в разные фонды госбюджета поступило 1,302 триллиона гривень. Общая сумма расходов составила 1,8 триллиона гривень.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"За первые шесть месяцев 2023 мы справились с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета. Все налоги граждан и бизнеса мы направляли на обеспечение обороны и безопасности нашей страны", – отметил глава Кабмина.

За январь-июнь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило почти 870 млрд грн: 600 млрд грн налоговых поступлений и 270 млрд грн грантов от международных партнеров.

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Всего по итогам первых шести месяцев в различные фонды госбюджета поступило 1 триллион 302 миллиарда гривен налогов, сборов и других платежей.

За этот же период в шесть месяцев расходы госбюджета составили 1,784 трлн грн.

"Абсолютным приоритетом бюджета является безопасность и оборона. На это мы сейчас тратим около половины всех средств, которые есть в бюджете. На втором месте – социальные программы поддержки людей", – добавил Шмыгаль.

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Помимо армии, безопасности и социальных выплат ключевыми сферами расходов за первое полугодие остались медицина, образование и поддержка регионов.

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили уже 170 млрд грн. То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы", – подчеркнул Шмыгаль.

Напоминаем:

В июне в общий фонд государственного бюджета поступило 133,7 миллиарда гривен.

Экономическая правда