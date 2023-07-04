Всі розділи
Укр / Рус

Бюджет у червні отримав понад 130 мільярдів доходів: третина надійшла від партнерів

Вівторок, 4 липня 2023, 12:13 - Анастасія Жарикова

У червні до загального фонду державного бюджету надійшло 133,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на дані Держказначейства.

Серед платежів, які контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів - 28,7 млрд грн;
  • податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 17,5 млрд грн (зібрано 27,9 млрд грн, відшкодовано – 10,3 млрд грн);
  • податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 15,0 млрд грн.

Ще 8,8 млрд грн надійшли від акцизного податку, 4,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами, 2,6 млрд грн – ввізного та вивізного мита, 2,3 млрд грн – податку на прибуток підприємств.

Реклама:

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 101,1% (+0,6 млрд грн), Державною митною службою –106,8% (+2,0 млрд грн).

Обсяг отриманої фінансової допомоги від партнерів за підсумками місяця становив 44,4 млрд гривень. Кошти надійшли від Сполучених Штатів Америки та Фінляндії.

 
Мінфін

Економічна правда

Реклама:
бюджет Мінфін Казначейство податки
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Німеччина збирається ввести курс жорсткої економії бюджету 4 липня 2023, 11:04
Кабмін захотів побачити, на що міністерства витрачають гроші: на звіти дав аж 5 місяців 30 червня 2023, 17:54
Рада прийняла в цілому законопроєкт про розподіл коштів ДФРР голосуванням в "Дії" 29 червня 2023, 16:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті