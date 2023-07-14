В Кремле отрицают, что согласились на продолжение "зерновой инициативы"

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не делала никаких заявлений о продолжении действия черноморской "зерновой инициативы".

Об этом он сообщил в комментарии российскому "Интерфаксу".

"Никаких заявлений на этот счет мы не делали", - сказал Песков.

Напоминаем:

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения по продлению действия "зернового соглашения".

Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит зерновое соглашение тогда, когда будут выполнены обещания, которые давались стране раньше.

Генсек ООН Гутерриш сказал, что рассчитывает на то, что направленные президенту России предложения по Черноморской зерновой инициативе помогут решить вопрос с ее продлением.

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В частности, Гутерриш предложил президенту РФ Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.