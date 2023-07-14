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Украинцев предупредили об опасной рассылке: загружает вирусную программу

Пятница, 14 июля 2023, 11:11 - Анастасия Жарикова

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала массовые рассылки опасных электронных писем с темой "Счет-фактура".

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Сообщения содержат вложения с названием "Акт_Звiрки_та_рах.факт_вiд_12_07_2023.zip". Открытие этого файла приведет к загрузке и запуску вредоносного приложения SmokeLoader.

"В очередной раз для распространения писем злоумышленники использовали скомпрометированные учетные записи электронной почты", - добавили в Госспецсвязи.

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Активность отслеживается по идентификатору UAC-0006.

Напоминаем:

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) издал распоряжение, согласно которому интернет-провайдеры должны заблокировать по DNS домен pravda-ua.com, имитировавший название издания "Украинская правда".

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