Украинцев предупредили об опасной рассылке: загружает вирусную программу

"Моряков заменили зерновики". Как война и миграция экспорта перевернули жизнь городов на Дунае До большой войны дунайские порты приходили в упадок, а сейчас это одни из главных ворот для украинского экспорта. Внезапный интерес к Дунаю повлиял и на экономику здешних городов. ЭП посетила Измаил и Рени. (укр)

Скупой платит трижды. Как западные компании, которые цепляются за Россию, теряют рынки, бизнес и репутацию Изменение отношения к западным фирмам, работающим в России, постепенно превращается в тренд. А вот компании, которые ушли первыми, могут выиграть от этого больше всех. О чем речь? (укр)