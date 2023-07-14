Украинцев предупредили об опасной рассылке: загружает вирусную программу
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала массовые рассылки опасных электронных писем с темой "Счет-фактура".
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Сообщения содержат вложения с названием "Акт_Звiрки_та_рах.факт_вiд_12_07_2023.zip". Открытие этого файла приведет к загрузке и запуску вредоносного приложения SmokeLoader.
"В очередной раз для распространения писем злоумышленники использовали скомпрометированные учетные записи электронной почты", - добавили в Госспецсвязи.
Активность отслеживается по идентификатору UAC-0006.
Напоминаем:
Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) издал распоряжение, согласно которому интернет-провайдеры должны заблокировать по DNS домен pravda-ua.com, имитировавший название издания "Украинская правда".