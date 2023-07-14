Японский производитель грузовиков Isuzu Motors ушел с рынка РФ – СМИ

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Японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd. ушел с российского рынка, поскольку не смог возобновить производство после остановки из-за войны в Украине.

Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на ознакомленный источник.

Отмечается, что компания продала свою долю в бизнесе российскому автопроизводителю Sollers, который приобрел завод Isuzu с около 200 сотрудниками.

"Isuzu была вынуждена остановить производство в России в марте 2022 года после того, как российское вторжение в Украину нарушило поставки запчастей.

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Это привело к тому, что производитель грузовиков зафиксировал особый убыток в размере 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов) в финансовом году, закончившемся в марте. В ноябре 2022 года компания заявила, что рассматривает возможность выхода с российского рынка", - пишет агентство.

Производство автомобилей Isuzu в России, которое началось в 2008 году, до войны составляло лишь 1 процент от общего объема производства коммерческих грузовиков компании в мире.

По данным на сайте компании, в 2021 году российское подразделение изготовило около 3 700 автомобилей.

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Экономическая правда