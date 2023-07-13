В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили незаконную деятельность сети покер-клубов в Киеве и Одессе.

Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Следствием установлено, что группа лиц под видом деятельности "Клуба спортивного покера", проводили азартные игры, во время которых администрация заведений организовывала кэш-игру в покер. Такая незаконная деятельность прикрывалась документами, выданными общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру.

Сейчас фигурантам готовят подозрения и устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и осуществлению незаконной деятельности.

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Им грозит ответственность в виде штрафов, а также лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Силовики провели пять обысков по адресам размещения покерных клубов и фактического проживания фигурантов уголовного производства.

Детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны фигурантов и 40 столов для игры в покер, игральные карты и фишки для игры в покер. Ориентировочная общая стоимость изъятого составляет более 16 млн грн.

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У нарушителей также изъяли около 4 млн грн наличными в эквиваленте, черновую бухгалтерию, подсчеты дохода от кэш-игры с каждого стола и тому подобное.

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