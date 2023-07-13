Путин озвучил условия для продления зернового соглашения

Россия продлит зерновую сделку тогда, когда будут выполнены обещания, данные стране ранее.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает российское агентство "Интерфакс".

Путин заявил, что на сегодняшний день ни одного пункта в рамках "зерновой сделки", связанного с российскими интересами, не выполнено.

В частности, он объявил, что одно из условий - это подключение "Россельхозбанка" к SWIFT. Это, по словам Путина, связано с движением денег при оплате российской продукции

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Кроме того, он упомянул договоренности о логистике, страховании, и "других моментах".

При этом Путин заявил, что пока не видел нового письма Гутерриша, которое было ему направлено с предложениями по Черноморской зерновой инициативе.

"Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается", - сказал Путин.

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Напоминаем:

Ранее Гутерриш сказал, что рассчитывает на то, что направленные президенту России предложения по Черноморской зерновой инициативе помогут решить вопрос с ее продлением.

В частности, Гутерриш предложил президенту РФ Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

Также сообщалось, что Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки Москве с целью сохранить "зерновую сделку".

Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что Москва обдумывает выход из нее.

В МИД Украины считают, что Россия, скорее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.