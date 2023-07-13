Энергокомпания Ахметова рассчитывает на государственные кредиты для восстановления ТЭС

"ДТЭК Энерго" рассчитывает на получение правительственных кредитов для восстановления мощностей, разрушенных во время ракетных атак прошлой осенью и зимой.

Об этом сообщил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

"Из-за повреждений от атак на конец прошлого осенне-зимнего сезона было недоступно 1,4 ГВт мощностей тепловой генерации "ДТЭК". На их восстановление нужно не менее 7 млрд грн. В условиях войны - объемы колоссальные, поэтому для покрытия такой огромной суммы рассчитываем прежде всего на кредитную программу от правительства", - отметил Салеев.

По его словам, за первое полугодие 2023 года компания инвестировала в плановые ремонты 1,5 млрд грн и по итогам года планирует увеличить вложения до 3,5 млрд грн.

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"В марте-июне этого года энергетики "ДТЭК Энерго" провели семь ремонтов энергоблоков ТЭС. Еще столько же - сейчас в процессе. Это плановые ремонты, ведь оборудование станций усиленно работало в прошлом отопительном сезоне и должно быть готово к такой же работе следующей зимой", - отметил Салеев.

Во время нынешней ремонтной кампании "ДТЭК Энерго" запланировало отремонтировать 27 энергоблоков.

Салеев пояснил, что в этом году украинская энергосистема войдет в отопительный сезон со значительно меньшим запасом прочности, чем в прошлом.

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"Наша задача - восстановить как можно большую часть мощностей как до начала отопительного сезона, так и продолжать восстанавливать оборудование уже во время его прохождения", - резюмировал он.

При этом, по данным Салеева, электростанции компании за последние два месяца отпускали в энергосистему в среднем на 20-30% больше электроэнергии, чем в мае-июне 2022 года, сгенерировав за первое полугодие в украинскую энергосистему почти 7 млрд кВт-ч э/э.

Напомним:

ДТЭК входит в состав SCM, единственным акционером которой является Ринат Ахметов.

Энергохолдинг ДТЭК из-за войны потерял 70% стоимости. В 2021 году состояние Ахметова выросло вдвое, до 13,7 млрд долл, за четыре месяца войны он обеднел втрое, до 4,2 млрд долл.