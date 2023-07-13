Будущим водителям разрешили самостоятельно учить теорию для сдачи экзамена на права

Верховная Рада на заседании в четверг, 13 июля, приняла в целом законопроект №7354, позволяющий учить теористическую часть экзамена на получение водительских прав самостоятельно.

Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

За законопроект проголосовали 271 народных избранника.

"Позволили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей", - написал он.

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Лица, решившие самостоятельно учить правила дорожного движения, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол.

Раньше от будущих водителей требовали проходить подготовку, в том числе теоретическую, в аккредитованных заведениях. Практический курс по-прежнему нужно проходить в автошколах.

Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:

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нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывается штрафом от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 13 600 грн);

нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов (наказывается штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 17 000 грн; а для работников МВД – от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000 – 51 000 грн).

Новые штрафы вступят в силу на следующий день после опубликования закона. Самостоятельное прохождение теории – через три месяца после обнародования закона.

Напоминаем:

С 1 июня во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях проходит пилотный проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.

В классах для составления теории, а также в автомобилях сервисных центров МВД для составления практики теперь установлено больше камер наблюдения, которые не покидают слепых зон. Соответственно процессы сдачи экзаменов теперь полностью мониторятся.

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