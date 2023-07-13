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Россияне приводят в соответствие со своими стандартами сельхозпродукцию на оккупированных территориях

Четверг, 13 июля 2023, 15:44 - Лия Ильченко

Российская оккупационная власть готовит для экспорта украинскую сельскохозяйственную продукцию с оккупированных территорий, и для этого приводит ее, а также деятельность сельхозпроизводителей к российским стандартам.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Представительница Минобороны сравнила россиян с варварами.

"Россия, как настоящий варвар, захватывает территории и людей более развитого государства, высасывает все ресурсы и доводит до разрушения. Сейчас путинский режим создает условия для экспорта сельскохозяйственной продукции с временно оккупированных территорий Украины за пределы территории РФ", - отметила она.

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Как уточнила Маляр, "для этого оккупант приводит сельскохозяйственную продукцию и деятельность сельхозпроизводителей в соответствие стандартам федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора".

Напоминаем:

Страны "Группы семи" (G7) работают над схемой борьбы с похищением украинского зерна с оккупированных территорий с помощью химической идентификации его происхождения.

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