Российская сырая нефть Urals нарушила ценовой лимит в 60 долларов за баррель, установленный G7, что явилось ударом по санкционным усилиям Запада и, возможно, экономической победой для Москвы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства Argus Media, цена на нефть марки Urals превысила 60 долларов за баррель в среду, превысив предел, установленный G7 в прошлом году, пытаясь ограничить доходы Москвы.

Идея ограничения заключалась в том, чтобы прекратить транспортировку российской нефти на западных кораблях — с западным страхованием — если цена на нее не была ниже пороговой.

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Агентство отмечает, что последние данные свидетельствуют о своеобразной победе Москвы, собравшей теневой флот с судов, достаточно большой, чтобы транспортировать свою нефть покупателям с меньшей потребностью в услугах компаний из стран G7, и в значительной степени полагается на доходы от углеводородов.

Для некоторых покупателей флагманской российской нефти нарушение лимитов станет "головной болью". Особенно для Индии, рынка, поддерживающего российский экспорт, но где некоторые покупатели все еще полагаются на ключевые западные услуги для обеспечения импорта.

"Последние несколько месяцев индийские банки были особенно осторожны из-за опасений санкций, требуя от нефтепереработчиков показать, что цена франко-борта их груза была ниже 60 долларов, чтобы произвести оплату", - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари.

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По ее словам, возможно России придется предложить большие скидки, чтобы продолжать привлекать покупателей в Азии. Или посредникам придется сократить свои доходы.

Это указывает на то, что России придется больше полагаться на собственные танкеры и услуги или на услуги так называемых дружественных стран. Тем не менее, будет момент, когда производитель ОПЕК+ может испытывать проблемы с заменой западных поставок этих танкеров и услуг.

Пока непонятно, кто страхует российские грузы, когда западное страхование отказывается. Эксперты по судоходству давно предупреждают, что одним из непредсказуемых последствий санкций является растущий риск экологической катастрофы, когда некому покрыть расходы на очистку.

Цены на нефть Urals в среду в черноморском порту Новороссийск выросли до 60,78 долларов за баррель, свидетельствуют данные Argus Media.

Данные агентства по ценообразованию тщательно отслеживаются политиками Европейского Союза и США, а также используются российским правительством. На более широком рынке нефти цены растут, поскольку ОПЕК+ сокращает поставки, сокращая мировые запасы. Российский экспорт также начинает сокращаться, что еще больше давит на цены.

Напоминаем:

"Теневой флот" танкеров, возникший для обеспечения транспортировки российской нефти, сократился в десять раз.