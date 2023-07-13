В Украине стал доступным чат-бот Bard от Google на основе искусственного интеллекта

С 13 июля в Украине доступен чат-бот Bard от Google на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Минцифры.

"Google Bard теперь на украинском языке. Чатбот помогает получать четкие ответы на вопросы. Пользователь формулирует запрос, а Bard собирает наиболее подходящую информацию из интернета. Это означает, что вам не нужно тратить время на поиск информации вручную - Bard сделает все сам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Bard может:

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слушать ответы, а не только читать их;

сохранять историю разговоров. Есть возможность просмотреть историю изменений и ваш диалог с Bard;

экспортировать код Python в Replit (в дополнение к Google Colab);

делиться своими разговорами с друзьями.

Чат-бот доступен по ссылке.

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Экономическая правда

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