В Украине стал доступным чат-бот Bard от Google на основе искусственного интеллекта
Четверг, 13 июля 2023, 11:28 -
С 13 июля в Украине доступен чат-бот Bard от Google на основе искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Минцифры.
"Google Bard теперь на украинском языке. Чатбот помогает получать четкие ответы на вопросы. Пользователь формулирует запрос, а Bard собирает наиболее подходящую информацию из интернета. Это означает, что вам не нужно тратить время на поиск информации вручную - Bard сделает все сам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Bard может:
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- слушать ответы, а не только читать их;
- сохранять историю разговоров. Есть возможность просмотреть историю изменений и ваш диалог с Bard;
- экспортировать код Python в Replit (в дополнение к Google Colab);
- делиться своими разговорами с друзьями.
Чат-бот доступен по ссылке.
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Экономическая правда
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