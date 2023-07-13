Самый богатый олигарх РФ Лисин сотрудничает с оборонкой и тюрьмами России. Он до сих пор не под санкциями Запада – "Схемы"

Владимир Лисин Getty images

Российский производитель стали ПАО "НЛМК" приближенного к Путину олигарха Владимира Лисина, который не попал под санкции Запада, после полномасштабного вторжения продолжил выполнять госзаказ для пенитенциарной службы и завода, который разрабатывает и выпускает радиолокационные системы управления артиллерией Военно-морского флота РФ.

Об этом сообщают "Схемы".

Ранее журналисты выяснили, что завод Лисина как минимум до 2019 года поставлял сталь государственным производителям ядерных боеприпасов в РФ.

Согласно данным сайта публичных закупок РФ, ПАО "НЛМК" в течение 2022-2023 годов по меньшей мере 8 раз побеждало в тендерах на поставку стали для государственных органов России.

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"Семь из них - на поставку анизотропной и низотропной стали для колонии №1 в Костромской области (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области). Колония закупила стали у предприятия Лисина на сумму 66,2 миллиона рублей (729 тысяч долларов). Восьмой государственный тендер, который за время полномасштабного вторжения РФ в Украину получила компания "НЛМК", - на поставку изотопной стали для АО "Изумруд" (город Владивосток, контролируется государственным "Росимуществом").

"НЛМК" вне конкурсной процедуры (закупка у одного исполнителя) победил в тендере, объявленном "Изумрудом" 25 мая 2022 года. Предмет закупки - "сталь нержавеющая в слитках или других первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали", - пишут "Схемы".

Отмечается, что завод "Изумруд" работает в военно-оборонном комплексе РФ - он производит, в частности, системы управления артиллерией, двигатели для беспилотников и системы сброса взрывчатки с БПЛА.

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В начале 2023-го полномочный представитель президента РФ Владимира Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев официально посетил "Изумруд".

Местные российские СМИ пишут об "Изумруде" как о "системообразующем предприятии, разработчике и производителе радиолокационных систем управления артиллерийским оружием на кораблях Военно-морского флота России", выясняли расследователи.

"Схемы" добавляют, что в феврале 2023 года "Изумруд" попал под санкции Великобритании, а в апреле - Украины.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу "НЛМК".

"ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области" является производителем электротехнического оборудования для различного гражданского применения, в том числе сетевых и измерительных трансформаторов, светодиодных светильников. АО "Изумруд" также является производителем бытовых электроприборов, в том числе компрессоров, зарядно-разрядных и коммутационных щитов. "НЛМК" поставлял этой компании соответствующую сталь до мая 2022 года.

После включения АО "Изумруд" в санкционный список Великобритании, поставки этой компании не осуществлялись. "НЛМК" продает сталь на внутренний рынок только гражданского применения, в том числе через сети дистрибуции. "НЛМК" не видит возможности без наличия оснований ограничивать потребителей на внутреннем рынке в обычной стандартной продукции общегражданского пользования", - ответили там.

Владимир Лисин - самый богатый россиянин по версии российского Forbes в 2022 году году и третий в списке самых богатых в 2023 году. Состояние Лисина за год войны выросло с 18,4 миллиардов долларов до 22 миллиардов.

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Напоминаем:

Ранее расследование "Радио Свобода" показало, что российская компания "НЛМК", которую контролирует самый богатый российский бизнесмен Владимир Лисин, с 2014 года и по меньшей мере до 2019 года поставляла сталь на государственные предприятия РФ, которые непосредственно занимаются изготовлением ядерного оружия.

Экономическая правда