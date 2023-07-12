Уровень пруда-охладителя ЗАЭС стабилен - Энергоатом

К утру 12 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается стабильным, несмотря на подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 08:00 12 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Пока он составляет 16,47 м", - говорится в сообщении.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, остается на уровне 11,08 м.

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В "Энергоатоме" добавили, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Напоминаем:

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Заключенный НАЭК "Энергоатом" страховой договор по ущербу в результате ядерного инцидента на украинских АЭС предусматривает отлагательные условия по оккупированной россиянами ЗАЭС, поскольку он не контролируется украинским оператором.

Ранее мы писали, что госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в конце июня заключило договор страхования с ЧАО "Страховая компания "Первая" более чем на 5 млрд грн относительно ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины, однако страховое покрытие начнет действовать только после освобождения ЗАЭС от окупантов.