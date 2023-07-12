2 миллиона убытков из-за дорожных столбиков: киевского чиновника посадили под домашний арест

По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста эксдиректору одного из столичных коммунальных предприятий и заместителю директора "Киевавтодора". Чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Голосеевский районный суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуроров. Срок действия постановления – до 6 сентября включительно.

Также подозреваемый должен:

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прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего жительства;

воздерживаться от общения с работниками УК "Киевавтодор", возглавляемого им коммунального предприятия и подрядной организации;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Подозрение должностное лицо получило в рамках уголовного производства по закупке ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали.

Как установило следствие, технические и качественные характеристики поставленного и установленного оборудования не отвечают нормам ДСТУ.

В результате служебной халатности подозреваемого, занимавшего в то время должность директора КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию-автомобильных путей Печерского района г. Киева", территориальная община понесла почти 2 млн грн убытков.

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Напоминаем:

Эксдиректор одного из районных путево-эксплуатационных управлений Киева, который в настоящее время работает заместителем директора КП "Киевавтодор", получил подозрение из-за служебной халатности, а фактически из-за высоты ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали, не соответствующей нормам ГОСТа.

Экономическая правда