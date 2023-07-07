Всі розділи
Укр / Рус

Заступник директора Київавтодора отримав підозру через висоту обмежувальних стовпчиків

П'ятниця, 7 липня 2023, 12:01 - Лія Ільченко

Ексдиректор одного з районних шляхово-експлуатаційних управлінь Києва, який на даний час працює заступником директора КП "Київавтодор", отримав підозру через службову недбалість, а фактично - через висоту обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі, яка не відповідала нормам ДСТУ.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Як випливає з повідомлення, порушення було допущено в часи, коли підозрюваний працював директором комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управлення по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів" в найпрестижнішому районі столиці - Печерському. Саме там встановлені стовпчики неналежної висоти привернули увагу прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, між комунальним підприємством та товариством був укладений договір на постачання дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі. Однак, технічні та якісні характеристики вказаного обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ, визначеним для їх висоти", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

Указане діяння прокурори оцінили як збитки через службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, у розмірі майже 2 млн грн.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі.

Слідчі дії тривають.

Реклама:

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУНП в місті Києві, за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НПУ.

прокуратура дороги
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Ексдиректор аеропорту "Ужгород" підозрюється в службовій недбалості на 7,5 мільйона 7 липня 2023, 11:28
Шахраї пограбували приватного нотаріуса, який зберігав 11 млн гривень ФГФВО 4 липня 2023, 14:13
Суд арештував землі дружини лідера ОПЗЖ Марченко на понад 300 мільйонів 27 червня 2023, 17:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті