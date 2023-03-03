Партнер Абрамовича Швідлер оскаржив британські санкції в лондонському суді

Абрамович і Швідлер Getty images

Мільярдер і близький партнер російського олігарха Романа Абрамовича, співвласник Evraz Євген Швідлер став першою людиною з тих, проти яких ввели британські санкції і заморожування активів, яка вирішила оскаржити їх у суді.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що адвокати Швідлера, якого давно пов'язують з Абрамовичем, подали позов до лондонського суду, заявивши, що Велика Британія припустилася "значних помилок" у своїй оцінці відносин Швідлера з колишнім власником футбольного клубу "Челсі".

Швідлер, громадянин Великої Британії, каже, що зазнав "серйозних труднощів" з моменту включення його до списку санкцій у березні минулого року.

Справа Швідлера буде першою, яку розглядатимуть британські судді з моменту вторгнення Росії в Україну.

Мільярдер також був одним з перших, хто потрапив під заморожування активів і хоче, щоб суд скасував "незаконний" наказ.

Швідлер - один з небагатьох олігархів, що потрапили під санкції, який стверджує, що ніколи не мав російського паспорта.

"Він заробив свої статки на нафтовій компанії "Сибнефть" після приватизації російських промислових активів в останні роки існування Радянського Союзу і має тісні зв'язки з Абрамовичем. До запровадження санкцій обидва володіли частками в зареєстрованій у Лондоні сталеливарній компанії Evraz Plc.

Велика Британія ввела санкції проти Абрамовича 10 березня 2022 року, а Європейський Союз - кількома днями пізніше. Ці заходи призвели до того, що суд у податковому притулку Джерсі в Ла-Манші заморозив понад 7 мільярдів доларів активів, пов'язаних з Абрамовичем, що дорівнює половині його статків, які оцінюються в $7 млрд.

Велика Британія заявила, що Швидлер мав "тісні стосунки протягом десятиліть" з Абрамовичем і отримував вигоду від їхніх зв'язків", - нагадує агентство.

Справа має бути розглянута протягом 28 днів, при цьому адвокати Швідлера просять про "прискорений розгляд". У Великій Британії особи, які потрапили під санкції, можуть подати позов до суду лише після того, як попросять про внутрішній адміністративний перегляд рішення.

"Уряд Великої Британії помилився, запровадивши проти мене санкції", - йдеться в заяві Швидлера. "Я сподіваюся, що британські суди погодяться зі мною і відновлять справедливість", - йдеться у заяві.

Олег Тіньков, мільярдер, який публічно засудив вторгнення президента Росії Володимира Путіна і відмовився від російського громадянства, цього тижня також подав прохання про виключення його з санкційного списку.

Економічна правда