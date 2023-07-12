НБУ выступает за возвращение "Райффайзен Банка" в программу "5-7-9%"
Национальный банк полностью поддерживает позицию по наложению санкций на Райффайзен лизинг Россия, однако выступает за возврат банка "Райффайзен Украина" в программу доступных кредитов от государства под 5-7-9%.
Об этом в интервью ЭП рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
"Мы полностью поддерживаем и наложенные на "Райффайзен лизинг Россия" санкции, и позицию государства, которое пытается бороться за то, чтобы международные финансовые организации не поддерживали войну. Здесь мы точно на одной стороне", - отметила она.
Относительно программы доступного кредитования "5-7-9%" топ-менеджер НБУ объяснила, что она содержит критерии в банки, которые могут быть включены в программу. Один из них – отсутствие санкций в отношении связанных лиц.
"Райффайзен лизинг Россия" является связанной, сестринской структурой по "Райффайзен банку Украина". С этой точки зрения, банк не может работать в этой программе.
Однако если посмотреть на банк "Райффайзен Украина" и оценить, насколько он влияет на решения, которые принимают структуры в России, то понятно, что он не влияет. Если посмотреть на роль этого банка в Украине, то она без преувеличения значительна и существенна. Это банк с большой экспертизой, который кредитовал даже после начала войны, не будучи государственным", - добавила Рожкова.
По ее словам, НБУ обратилась с этим вопросом в Министерство финансов и выносили его на Совет финансовой стабильности.
"Мы все поддерживаем санкции, но посмотрим, не объясняет ли трактовка связанности таким образом нам хуже, когда государство не может использовать инструмент для поддержки собственной экономики. Поэтому наша позиция состоит в том, чтобы все-таки пересмотреть критерии", - резюмировала первый заместитель главы Нацбанка.
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Напоминаем:
Украинский Райффайзен Банк не может выдавать кредиты бизнесу по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" из-за санкций против российской компании материнской группы RBI.
Экономическая правда