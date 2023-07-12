НБУ выступает за возвращение "Райффайзен Банка" в программу "5-7-9%"

Национальный банк полностью поддерживает позицию по наложению санкций на Райффайзен лизинг Россия, однако выступает за возврат банка "Райффайзен Украина" в программу доступных кредитов от государства под 5-7-9%.

Об этом в интервью ЭП рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Мы полностью поддерживаем и наложенные на "Райффайзен лизинг Россия" санкции, и позицию государства, которое пытается бороться за то, чтобы международные финансовые организации не поддерживали войну. Здесь мы точно на одной стороне", - отметила она.

Относительно программы доступного кредитования "5-7-9%" топ-менеджер НБУ объяснила, что она содержит критерии в банки, которые могут быть включены в программу. Один из них – отсутствие санкций в отношении связанных лиц.

Реклама:

"Райффайзен лизинг Россия" является связанной, сестринской структурой по "Райффайзен банку Украина". С этой точки зрения, банк не может работать в этой программе.

Однако если посмотреть на банк "Райффайзен Украина" и оценить, насколько он влияет на решения, которые принимают структуры в России, то понятно, что он не влияет. Если посмотреть на роль этого банка в Украине, то она без преувеличения значительна и существенна. Это банк с большой экспертизой, который кредитовал даже после начала войны, не будучи государственным", - добавила Рожкова.

По ее словам, НБУ обратилась с этим вопросом в Министерство финансов и выносили его на Совет финансовой стабильности.

Реклама:

"Мы все поддерживаем санкции, но посмотрим, не объясняет ли трактовка связанности таким образом нам хуже, когда государство не может использовать инструмент для поддержки собственной экономики. Поэтому наша позиция состоит в том, чтобы все-таки пересмотреть критерии", - резюмировала первый заместитель главы Нацбанка.

Читайте больше в интервью: "Я бы соврала, если бы сказала, что мне вообще не страшно". Рожкова о национализации банка Фридмана, судах с Коломойским и изношенных банкнотах

Напоминаем:

Украинский Райффайзен Банк не может выдавать кредиты бизнесу по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" из-за санкций против российской компании материнской группы RBI.

Экономическая правда