Monobank вернул 5,5 млн долларов клиентов от подсанкционного брокера EXANTE

Monobank получил 5,5 миллиона долларов средств клиентов со счета брокера EXANTE, оказавшегося под санкциями Украины.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

"Мы провели переговоры с брокером, который сразу согласился их вернуть, параллельно мы обратились за помощью к НБУ", - написал он.

Гороховский объяснил, что проблема заключается в том, что, несмотря на то, что платеж отправлен со счетов санкционной компании, эти деньги принадлежат не ей, а клиентам mono.

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"Нам нужно заручиться поддержкой НБУ, что такая транзакция не является нарушением закона о санкциях", - добавил банкир.

Вечером 11 июля банк получил деньги от брокера.

По его словам, заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник сообщил, что 12 июля Нацбанк позволит банку действовать по собственному усмотрению.

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"Завтра всем все вернем. Покупайте ОВГЗ. Акции Apple – это не наш путь", – резюмировал совладелец monobank.

Напоминаем:

5 июля брокер mono invest, компания EXANTE, попала под санкции СНБО – инвесторам предлагают немедленно закрыть счета.