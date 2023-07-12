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Monobank вернул 5,5 млн долларов клиентов от подсанкционного брокера EXANTE

Среда, 12 июля 2023, 13:16 - Анастасия Жарикова

Monobank получил 5,5 миллиона долларов средств клиентов со счета брокера EXANTE, оказавшегося под санкциями Украины.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

"Мы провели переговоры с брокером, который сразу согласился их вернуть, параллельно мы обратились за помощью к НБУ", - написал он.

Гороховский объяснил, что проблема заключается в том, что, несмотря на то, что платеж отправлен со счетов санкционной компании, эти деньги принадлежат не ей, а клиентам mono.

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"Нам нужно заручиться поддержкой НБУ, что такая транзакция не является нарушением закона о санкциях", - добавил банкир.

Вечером 11 июля банк получил деньги от брокера.

По его словам, заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник сообщил, что 12 июля Нацбанк позволит банку действовать по собственному усмотрению.

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"Завтра всем все вернем. Покупайте ОВГЗ. Акции Apple – это не наш путь", – резюмировал совладелец monobank.

Напоминаем:

5 июля брокер mono invest, компания EXANTE, попала под санкции СНБО – инвесторам предлагают немедленно закрыть счета.

Monobank НБУ инвестиции санкции
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