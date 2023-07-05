Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
Брокер mono invest, компанія EXANTE, потрапила під санкції РНБО - інвесторам пропонують негайно закрити рахунки.
Про це в Telegram повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій.
В зв'язку з цим усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку", - зазначив Гороховський в 19:49.
"Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні "Згоден" або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.
Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть "Не згоден", закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО", - додав він.
Як уточнив Гороховський, Exante потрапила під обмеження через потрапляння до санкційного списку кіпрської "ІЕксТі Лтд" (EXT Ltd).
EXANTE - брокер, заснований росіянами зі штаб-квартирою на Мальті. Компанія працює з приватними та корпоративними інвесторами, при цьому не має ліцензії Банку Росії.
Компанія була заснована 2011 року російськими трейдерами Олексієм Кирієнком, Анатолієм Князєвим і Володимиром Масляковим.
Економічна правда