Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки

Брокер mono invest, компанія EXANTE, потрапила під санкції РНБО - інвесторам пропонують негайно закрити рахунки.

Про це в Telegram повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій.

В зв'язку з цим усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку", - зазначив Гороховський в 19:49.

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"Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні "Згоден" або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.

Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть "Не згоден", закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО", - додав він.

Як уточнив Гороховський, Exante потрапила під обмеження через потрапляння до санкційного списку кіпрської "ІЕксТі Лтд" (EXT Ltd).

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EXANTE - брокер, заснований росіянами зі штаб-квартирою на Мальті. Компанія працює з приватними та корпоративними інвесторами, при цьому не має ліцензії Банку Росії.

Компанія була заснована 2011 року російськими трейдерами Олексієм Кирієнком, Анатолієм Князєвим і Володимиром Масляковим.

Економічна правда