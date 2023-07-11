Украинцы получили более 200 тысяч выдержек о несудимости через сервис "Дії"

Благодаря сервису в "Дії" украинцы в несколько кликов смогли получить более 200 тысяч выдержек о несудимости.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

За 2,5 месяца с момента запуска обновленного сервиса украинцы заказали выдержку о несудимости в приложении 204 558 раз. 95% пользователей сервисом удовлетворены.

"Это популярная государственная услуга, ведь выдержка нужна во многих жизненных ситуациях: трудоустройство, тендер, выезд за границу и т.д.", - добавил Федоров.

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Он напомнил, что в приложении "Дія" можно получить документ через несколько секунд - услуга автоматическая, поэтому не нужно ждать, пока заявление проработает человек. В большинстве случаев заявление не нужно заполнять вручную – "Дія" подтянет информацию самостоятельно.

Также выписку о несудимости можете заказать на портале "Дія" по ссылке.

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24 апреля в приложении "Дія" стало возможным получить выдержку о несудимости - услуга доступна всем пользователям, достигшим 14 лет.

Экономическая правда