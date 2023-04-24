У "Дії" запустили швидке отримання витягу про несудимість

У застосунку "Дія" стало можливим отримати витяг про несудимість - послуга доступна для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

Для того аби отримати витяг у "Дії" потрібно:

у застосунку перейти в розділ Послуги;

вибрати Довідки та витяги — Витяг про відсутність судимості;

вибрати тип та мету запиту;

заповнити дані про себе;

надіслати запит.

Якщо інформація міститься в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. Його можна буде отримити одразу на телефон.

Нагадуємо:

Українці відтепер можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.