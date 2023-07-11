"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области: суточный дебит - более 24 тонн

ПАО "Укрнафта" производит бурение новой нефтяной скважины на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы начались с опережением графика и на сегодня пройдена почти половина пути - из запланированных 2213 метров скважина уже пробурена на 1084 метра.

Ввод скважины в эксплуатацию планируется уже в августе. Ожидаемый начальный дебит нефти составляет 24,3 тонн в сутки.

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Стоимость строительства составляет 105 млн грн., срок окупаемости – от 2 до 2,6 лет. Прогнозируется, что скважина будет работать минимум 15 лет.

В "Укрнафте" добавили, что всего на Верхнемасловецком месторождении будут построены 4 новых скважины в текущем году и еще 5 - в 2024 году - как наклоннонаправленные, так и горизонтальные.

Компания называет своей целью достижение энергетической независимости Украины в углеводородах.

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"Должны добывать собственный ресурс, чтобы обеспечить внутреннее потребление критических для экономики отраслей", - резюмировали в "Укрнафте".

Напоминаем:

"Укрнафта" подписала рамочное соглашение о сотрудничестве в области нефтедобычи со швейцарской Weatherford International.

Экономическая правда