"Теневой флот" танкеров РФ сократился быстрее, чем образовывался - Bloomberg

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"Теневой флот" танкеров, возникший для обеспечения транспортировки российской нефти, сократился в десять раз.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это подчеркивает проблемы, связанные с отслеживанием того, кто помогает Москве доставлять нефть покупателям по всему миру.

По данным международной морской базы данных Equasis, созданной для содействия безопасному судоходству, базирующаяся в Мумбаи компания Gatik Ship Management сейчас управляет флотом лишь из четырех нефтяных танкеров. В апреле она имела 42 танкера, собрав большинство из этих перевозчиков менее чем за год.

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Gatik оказалась под пристальным вниманием в начале этого года, поскольку ее быстрорастущий флот и значительная часть которого транспортировала российскую нефть, вызвал вопрос о том, кто может поддерживать компанию.

Затем часть флота Gatik потеряла доступ к стандартному отраслевому страхованию после того, как нарушила требования G7 по ценам на транспортировку российской нефти. Вскоре некоторые корабли компании также потеряли свою классификацию в Реестре Ллойда – еще одной ключевой службе, проверяющей базовые технические стандарты для судов.

Агентство отмечает, что сейчас трудно понять, что произошло с флотом. Суда, больше не находящиеся в коммерческом управлении Gatik, продолжают работать с российской нефтью. Сейчас они находятся под контролем широкого круга компаний, структура собственности которых также неизвестна.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что российский "теневой флот" танкеров, перевозящий санкционную нефть по всему миру, начинает молодеть, противодействуя многомесячной тенденции использования самых старых и опасных судов в мире.