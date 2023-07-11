В "Энергоатоме" объяснили условия страхового покрытия возможного ядерного инцидента на ЗАЭС
Заключенный НАЭК "Энергоатом" страховой договор по ущербу в результате ядерного инцидента на украинских АЭС предусматривает отлагательные условия по оккупированной россиянами ЗАЭС, поскольку она не контролируется украинским оператором.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
В компании напомнили, что в июне заключили договор страхования более чем на 5 млрд грн относительно ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины.
В нем, в частности, отмечается, что страховое покрытие по Запорожской АЭС предоставляется с отлагательным условием после освобождения станции от оккупантов, поскольку она не контролируется Украиной и единственным легитимным оператором – ГП "НАЭК "Энергоатом".
"Энергоатом не контролирует действия оккупантов и не осуществляет управление реакторными установками в соответствии с требованиями украинского ядерного законодательства, а потому и не может нести ответственность за все ядерные риски, которые могут возникнуть на оккупированной ЗАЭС", - подчеркнули в компании.
Что касается всех других отечественных АЭС, работающих на подконтрольной Украине территории, то страхование за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента, действует в полной мере.
"Подобные исключения по военным причинам ядерных инцидентов действовали и в предыдущих страховых соглашениях Энергоатома, и являются стандартной мировой практикой", - подчеркнули в "Энергоатоме".
Компания подчеркнула, что соблюдает все требования национального и международного законодательства по страхованию гражданской ответственности за причиненный ядерный ущерб. А также делает все возможное для предотвращения наступления страхового случая в условиях войны России против Украины и захвата оккупантов крупнейшей АЭС в Европе.
Компания подчеркивает, что не подлежат обязательному возмещению случаи причинения ядерного ущерба в результате ядерного инцидента, вызванного, в частности, военными действиями, вооруженными конфликтами, гражданской войной, восстаниями, политическими или гражданскими беспорядками, забастовками, террористическими актами в соответствии с нормами действующего законодательства.
Напоминаем:
Ранее мы писали, что госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в конце июня заключило договор страхования с ЧАО "Страховая компания "Первая" более чем на 5 млрд грн относительно ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины, однако страховое покрытие начнет действовать только после освобождения ЗАЭС от оккупантов.
Экономическая правда