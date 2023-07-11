Продажи Mercedes выросли благодаря спросу на электромобили и люксовые модели

Продажи Mercedes-Benz Group выросли во втором квартале на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - всего до 515 700 автомобилей - на фоне спроса на электромобили и люксовые автомобили.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление немецкого автопроизводителя.

Продажи выросли во всех основных регионах - Европе, Азии и Северной Америке - с поставками в Германии на 23%, в то время как в Китае - на 12%, а в США - на 6%.

В остальном мире продажи во втором квартале упали на 12% до 20 700 автомобилей.

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"Электромобили продолжали оставаться основным драйвером роста. Продажи легковых автомобилей выросли на 123%, достигнув 56 300 единиц.

Сегмент автомобилей люкс-класса, который включает такие модели, как AMG, Maybach и G-класс, также продемонстрировал устойчивый рост на 12% за этот период", - говорится в сообщении.

Напомним:

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За вторую половину апреля из России вышли более 20 компаний, в частности - сеть ресторанов быстрого питания KFC, автопроизводитель Mercedes-Benz и американская корпорация по разработке видеоигр Electronic Arts.

Экономическая правда