В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA

За вторую половину апреля из России вышли более 20 компаний, в частности - сеть ресторанов быстрого питания KFC, автопроизводитель Mercedes-Benz и американская корпорация по разработке видеоигр Electronic Arts.

Об этом говорится в новом мониторинге KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции".

На 1 мая только 18,2% иностранных компаний, которые имели открытые локальные компании и получали выручку в России, полностью свернули деятельность и окончательно покинули рынок РФ. Зато 27,4% из них выжидают, и 23,7% компаний с иностранными инвестициями продолжают работать на рынке агрессора без ограничений. Еще 30,7% объявили о планах свернуть деятельность и выйти из РФ в ближайшее время.

В целом 233 (7,3% от общего числа) международных компаний полностью прекратили работать в России. За последние две недели апреля в категорию со статусом "вышли" добавилось 20 компаний. Также сейчас 1203 (37,8% от общего числа) иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну. Почти столько же пока не собираются покидать РФ. Еще 509 (16%) иностранных бизнесов приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать.

Те международные компании, которые полностью покинули рынок России, обеспечивали не менее 395,4 тыс. рабочих мест, а их годовой доход составлял 55,4 млрд долл.

В компаниях, которые уже полностью завершили свой выход с рынка РФ, работало 27,6% персонала, занятого в иностранном бизнесе. В 2021 году они генерировали 16,3% выручки и уплатили 3,7 млрд долл налогов или 14,7% от суммы налогов иностранных компаний, которые в то время работали в РФ.

Среди компаний, которые окончательно вышли с рынка РФ за последние недели: AFRY, ALD Automotive, Ansell, CNH Industrial, Daimler (также представлены в стране Mercedes-Benz и Mercedes-Benz Mobility), Electronic Arts, Emerson Electric, European Property Holdings (EPH), HASSLACHER Holding, Henkel, KFC (с родительской компанией Yum! Brands), Kone (идентифицировано с опозданием, вышли в 2022 году), Metso Outotec, Orica, SATO Corporation, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.