Минфин привлек 135 миллиардов от выпуска военных облигаций с начала года

Министерство финансов с начала года разместило от выпуска военных облигаций 135 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"С начала 2023 года Министерство финансов Украины привлекло 135 млрд грн из-за выпуска военных облигаций, по состоянию на 4 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

Вырученные от продажи бумаг средства направляются на поддержку Вооруженных Сил.

Реклама:

Приобрести военные облигации можно через уполномоченные банки или лицензированных брокеров.

В Минфине добавили, что с начала 2023 портфель граждан, владеющих государственными облигациями, увеличился на 12,5 млрд гривен до 43 млрд грн.

Напоминаем:

Реклама:

С начала большой войны до конца мая правительство разместило ОВГЗ на аукционах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд долл. и 1,48 млрд евро - всего в гривневом эквиваленте 498 миллиардов гривен.