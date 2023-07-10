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Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о 95 миллионах штрафа для "Сбербанка"

Понедельник, 10 июля 2023, 14:46 - Анастасия Жарикова

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решение Нацбанка о применении мер влияния к АО "Сбербанк" (впоследствии – АО "Международный резервный банк") за нарушение в сфере финмониторинга - штрафа на 94,7 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что суд отменил решение судов предыдущих инстанций, отменивших решение Национального банка о применении к банку мер воздействия в виде наложения штрафа и письменной оговорки. Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

В декабре 2018 года НБУ наложил штраф на финучреждение в размере 94 737 499,80 гривен и письменную оговорку. Эти меры были применены за:

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  • установление факта повторного осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга;
  • необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
  • ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей;
  • несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу;
  • нарушение порядка остановки финансовых операций.

Банк оспорил предпринятые меры влияния в Окружном административном суде Киева в сентябре 2019 года. В декабре 2019 года суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, решулятор обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, поддержавшего правовую позицию регулятора.

Штраф АО "Сбербанк" уплатил в добровольном порядке в январе 2019 года.

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