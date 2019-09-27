Суд скасував штраф "Сбербанку" на 95 мільйонів, НБУ оскаржить рішення

Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Нацбанку про штраф "Сбербанку" у розмірі 94,736 мільйона гривень, НБУ оскаржить рішення суду.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Нагадаємо, Національний банк у грудні 2018 року наклав штраф на дочку російського "Сбербанку" в Україні у розмірі 94,736 мільйона гривень за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Санкції наклали, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій з видачі готівки з рахунків клієнтів–юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

НБУ нагадував, що неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках.

Ще однією причиною штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягають в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри.

Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком такої ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.