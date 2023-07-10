"НКРЭКУ должна действовать свободно и автономно": регулятору напомнили о его независимости

Секретариат Энергетического Сообщества напомнил Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг о независимости от правительства на фоне последних решений о повышении тарифов и их отмене.

Об этом говорится в письме Секретариата к главе НКРЭКУ Ущаповскому, которое есть в распоряжении ЭП.

"Секретариат пристально наблюдает за недавними событиями и Вашими публичными заявлениями, а также за заявлениями чиновников Правительства. Уже на этом этапе мы хотели бы напомнить, что независимость национальных Регуляторов в сфере энергетики является одной из ключевых ценностей европейской модели энергетики, которая применяется к Украине через ее членство в Энергетическом Сообществе, что также предусматривает юридически обязывающие правила", – говорится в нем.

В Организации напомнили, что недавнее расширение полномочий регулятора через транспозицию Регламента REMIT в Украине еще больше сфокусировало внимание на независимости НКРЭКУ, которую правительство, члены и работники НКРЭКУ должны оберегать от любого ненадлежащего внешнего воздействия.

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Также в письме регулятору Секретариат подчеркнул, что европейские директивы, проникнутые законодательством Украины, требуют гарантировать независимость регуляторного органа, обеспечить беспристрастное применение его полномочий и обеспечить возможность принятия регулятором автономных решений, независимо от какого-либо политического органа.

Кроме того, европейские директивы и украинское законодательство также обязывают членов и работников НКРЭКУ не ожидать и не выполнять прямые указания любого правительства.

"Это обязательство, и, таким образом, соблюдение независимости и беспристрастности Регулятора было нарушено", – добавили в Секретариате.

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Соблюдение и обеспечение этой беспристрастности также является "фундаментом, на котором Украина будет обязана строить свою будущую интеграцию с европейскими энергетическими рынками, чтобы продолжить свой путь реформ энергетических секторов и обеспечить доверие публичных доноров и подобных частных инвесторов".

Секретариат приступил к тщательному анализу независимости НКРЭКУ и представит проект отчета в ближайшее время.

Напоминаем:

29 июня стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на воду для 33 водоканалов и "Укрзализныци" - в среднем на 32%.

Однако уже 3 июля НКРЭКУ отменила это решение.

Отмене предшествовало заявление президента Владимира Зеленского, который назвал неприемлемым решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду.

Кабмин также не поддержал решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что местные бюджеты на сегодняшний день имеют достаточно средств, чтобы взять на себя во время войны бремя удержания тарифов, в частности на воду, не перекладывая это на население.