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За полгода украинцы зарегистрировали более 12 тысяч электромобилей: топ-5 моделей

Понедельник, 10 июля 2023, 09:00 - Алексей Павлыш

За полгода - с января по июнь 2023 года - украинский автопарк электромобилей пополнили 12,6 тыс авто: относительно результата первого полугодия 2022 года количество электромобилей, которые впервые регистрировались в Украине, увеличилось втрое.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Из общего количества в 12,6 тыс авто 2,8 тыс ед. - новые, подержанных - 9,8 тыс ед.

При этом доля новых машин в регистрациях BEV выросла с 18% (в 1 первом полугодии 2022 года) до 22%.

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Лидирует на рынке новых электромобилей Volkswagen ID.4 - 899 ед. Далее следуют DongFeng\Honda M-NV - 497 ед. и Volkswagen ID.6 - 168 ед.

Среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей продолжает лидировать Nissan Leaf - 1921 шт., на втором месте - Volkswagen e-Golf - 940 ед. Замыкает топ-3 Tesla Model 3 - 908 ед.

Напомним:

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В апреле украинский автопарк пополнили 2128 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV): из них новых - 453 ед., бывших в употреблении - 1675 ед.

Экономическая правда

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