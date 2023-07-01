Все разделы
Укр / Рус

"Нибулон" получит 27 миллионов евро от датского фонда для увеличения мощностей в Измаиле

Суббота, 1 июля 2023, 16:27 - Игорь Пилипив

Одно из крупнейших аграрных предприятий страны "Нибулон" получит 27 млн евро от экспортно-инвестиционного фонда Дании EIFO для увеличения мощностей филиала "Бессарабская" в Измаиле. 

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Отмечается, что ЕIFO инвестирует почти 27 млн евро в построение полноценного элеватора, рассчитанного на одновременное хранение 118,5 тысяч тонн зерновых, и высокотехнологичной современной мельницы мощностью 750 тонн в день. 

Увеличение мощностей позволит предприятию нарастить пропускную экспортную способность филиала до 300 тыс. тонн в месяц, поставлять муку как на внутренний рынок, так и служить интересам миссии защиты продовольственной безопасности UN World Food Program через порты Дуная. 

Реклама:

Кроме того, строительство новых производственных мощностей позволит увеличить количество рабочих мест в регионе на 100 специалистов.

"Финансирование осуществляется в рамках социальной программы датского инвестиционного фонда, созданного для Украины. О запуске программы было объявлено в мае во время Украинского инвестиционного форума в Копенгагене", - говорится в сообщении.  

Напомним:

Реклама:

Одно из крупнейших аграрных предприятий страны "Нибулон" вложило в мощности для логистики агропродукции около 2 миллиардов долларов, но из-за войны эти инвестиции не работают.

Нибулон инвестиции Дания
Реклама:
Подкаст Экономической правды
Материалы по теме
Мы инвестировали в логистику 2 миллиарда долларов. И все это сейчас не работает – глава "Нибулона" Андрей Вадатурский 15 ноября 2022, 13:23
Частная компания будет расследовать, умышленным ли было убийство основателя "Нибулона" Вадатурского 15 ноября 2022, 12:45
Наследник "Нибулона" Андрей Вадатурский: Я не отец, у меня другой стиль управления и видение бизнеса 15 ноября 2022, 08:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте