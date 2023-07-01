"Нибулон" получит 27 миллионов евро от датского фонда для увеличения мощностей в Измаиле

Одно из крупнейших аграрных предприятий страны "Нибулон" получит 27 млн евро от экспортно-инвестиционного фонда Дании EIFO для увеличения мощностей филиала "Бессарабская" в Измаиле.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ЕIFO инвестирует почти 27 млн евро в построение полноценного элеватора, рассчитанного на одновременное хранение 118,5 тысяч тонн зерновых, и высокотехнологичной современной мельницы мощностью 750 тонн в день.

Увеличение мощностей позволит предприятию нарастить пропускную экспортную способность филиала до 300 тыс. тонн в месяц, поставлять муку как на внутренний рынок, так и служить интересам миссии защиты продовольственной безопасности UN World Food Program через порты Дуная.

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Кроме того, строительство новых производственных мощностей позволит увеличить количество рабочих мест в регионе на 100 специалистов.

"Финансирование осуществляется в рамках социальной программы датского инвестиционного фонда, созданного для Украины. О запуске программы было объявлено в мае во время Украинского инвестиционного форума в Копенгагене", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Одно из крупнейших аграрных предприятий страны "Нибулон" вложило в мощности для логистики агропродукции около 2 миллиардов долларов, но из-за войны эти инвестиции не работают.