Ми інвестували у логістику 2 мільярди доларів. І все це зараз не працює – голова "Нібулона" Андрій Вадатурський

Одне з найбільших аграрних підприємств країни "Нібулон" вклало в потужності для логістики агропродукції близько 2 мільярдів доларів, але через війну ці інвестиції не працююють.

Про це розповів спадкоємець та гендиректор "Нібулона" Андрій Вадатурський в інтерв’ю ЕП.

Говорячи про втрати внаслідок збройної агресії Росії, Вадатурський зазначає, що підприємство втратило контроль над деякими об’єктами, але впевнений, що його буде відновлено.

Щодо дефіциту потужностей він пояснив, що завданням компанії раніше було отримати зерно, ефективно перевезти його з Полтави, Черкас, Миколаївської та Херсонської областей і завантажити на судно в Очакові у Миколаївській області.

Цей порт не включений у "зернову угоду", підписану Україною, Туреччиною та ООН. Згідно з нею, експорт українського продовольства здійснюється лише через порти Великої Одеси – "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

"Наші інвестиції у відповідні потужності та логістику за ці роки – близько 2 мільярдів доларів. Зараз усе це не працює. Нам не вистачає портових потужностей. Дуже сподіваюся, що Миколаїв буде включений у зернову угоду. Ідеальним рішенням було б повернення до нормальної торгівлі, без блокади", – говорить власник "Нібулону".

Він наголосив, що перевірки суден є втратою часу – кораблі очікують по 20 днів, що завдає додаткових збитків аграрному сектору та торговельним компаніям.

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"Якщо включать Миколаїв до зернової ініціативи, то це, звичайно, додаткові ємності та потужності. Це допоможе зменшити ціну логістики і полегшить життя фермерам", – впевнений Вадатурський.

Через неможливість планувати роботу через "зерновий коридор" агрохолдинг почав будувати зерновий термінал в Ізмаїлі Одеської області.

"Не знаю, що б ми робили без Ізмаїла. Планувати роботу через "зерновий коридор" неможливо. Зайде судно – не зайде… Ми говоримо про це під час формальної дії коридору. 10 чи 12 кораблів на добу заходять в українські порти, там стоїть черга із середини жовтня і за це треба платити", – пояснив Вадатурський.

Натомість Ізмаїл, за його словами, дає компанії можливість планувати торговельну діяльність на листопад, на грудень, та навіть на січень 2023 року.

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Нагадуємо:

Приватна компанія з-за кордону займатиметься розслідуванням обставин загибелі засновника одного з найбільших українських агропідприємств "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини.