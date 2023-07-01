В мае экспорт ІТ-услуг из Украины вырос на 9,5% по сравнению с прошлым месяцем

В мае объем экспорта ІТ-услуг из Украины составил 590 млн долларов, что 9,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает львовский ІТ кластер, со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что май стал более успешным для экспорта ІТ-услуг, чем предыдущий месяц, поскольку этот показатель вырос на 9,5% и составил 590 млн долл.

В то же время эти показатели на 1,8% или 11 млн долл меньше по сравнению с маем прошлого года.

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ЛЬВІВСЬКИЙ ІТ КЛАСТЕР

В общем, если взять итог экспорта ИТ-услуг за 5 месяцев текущего года, то он составит 2,8 млрд долл, а это на 12% меньше чем в аналогичный период в 2022. Разница по периодам в долларовом эквиваленте - 374 млн долл.

По словам СЕО львовского ИТ кластера, в мае этого года доля ИТ в структуре всего экспорта услуг составила 41%. Зато в этот период в прошлом году - 47,5%. При имеющейся тенденции имеем все шансы закончить 2023 год с таким же показателем по выручке, как и 2022 - 7,3 млрд долл.

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Напомним:

Украинский экспорт IT-услуг в первом квартале года снизился на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 1,68 миллиарда долларов.

Экономическая правда.