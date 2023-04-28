Експорт IT-послуг з України в І кварталі знизився на 16%: причини

Український експорт IT-послуг у першому кварталі року знизився на 16% у порівнянні з таким же періодом торік і становив 1,68 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба асоціації IT Ukraine.

В асоціації додали, що за даними НБУ, частка IT в експорті послуг за перший квартал року становить 43%.

"Якщо подивитися на зміни експорту IT-послуг з України відносно четвертого кварталу 2022 року і відносно першого кварталу 2022 року, падіння є і воно складає 16%", – зазначив виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк.

Він пояснив, що це зниження обумовлено двома чинниками:

у попередні роки галузь зростала надвисокими темпами;

кожен перший квартал нового року традиційно має падіння у порівнянні з першим кварталом року попереднього.

"Але результати щоквартального експорту IT-послуг з України у 2022-2023 роках свідчать, що наразі галузь зайшла на "флет", тобто зростання зупинилося, а суттєве падіння не почалось", – додав він.

IT Ukraine

Схожа ситуація спостерігалась у 2014 році, коли IT-сектор також демонстрував падіння на 26% і утримував позиції у 350-400 млн дол щокварталу. При цьому в 2016 році IT-сектор відновив зростання і до 2022 року його темпи вже сягали 20% щорічно.

IT Ukraine

До великої війни IT-галузь демонструвала стрімке зростання, обсяг експорту IT-послуг в IV кварталі 2021 року становив 2,1 млрд дол. Частка IT в експорті послуг України в той період становила від 39% до 48%.

У перший воєнний рік, за січень-грудень 2022 року, зберігалася інерція зростання - обсяг експорту збільшився на 400 млн дол у порівнянні з 2021 роком.

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі 7,35 млрд дол.

Економічна правда