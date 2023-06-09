У американских и багамских регуляторов возникли споры по поводу банкротства FTX

Судья, осуществляющий надзор за банкротством FTX в США, заявил в четверг, что он не будет передавать в суд Багамских островов такие ключевые вопросы, как то, какая организация FTX должна собирать активы и выплачивать средства клиентам обанкротившейся криптобиржи.

Об этом пишет Reuters.

Ликвидаторы FTX Digital Markets, дочерней компании биржи на Багамских островах, попросили американского судью по делам о банкротстве Джона Дорси разрешить им обратиться в Верховный суд Багамских островов с просьбой вынести решение о том, что компания контролировала криптобиржу FTX.com для международных клиентов.

Команда по банкротству FTX в США стремится заблокировать судебный процесс на Багамских островах, называя его захватом власти, который может сорвать постоянные усилия компании по выплате средств клиентам.

Дорси поставил под сомнение ценность решения суда Багамских островов во время судебного заседания в четверг в Уилмингтоне, штат Делавэр, заявив, что он сохранит власть над активами на сумму 7 миллиардов долларов, возвращенными американскими должниками, независимо от того, какое решение вынесет суд Багамских островов. По словам Дорси, оба суда должны будут получить разрешение на перевод активов из США на Багамские острова.

"Они не перейдут к FTX Digital, пока я не скажу, что они перейдут к FTX Digital", - сказал Дорси.

Адвокат багамских ликвидаторов Крис Шор сказал, что решение суда Багамских островов разъяснит обязанности каждой из сторон и обеспечит основу для сотрудничества между делом о банкротстве в США и процедурой принудительной неплатежеспособности на Багамских островах.

Дело о неплатежеспособности на Багамских островах началось за день до того, как FTX Trading и более 100 аффилированных компаний подали заявление о защите от банкротства в штате Делавэр, чтобы решить вопрос о том, что компания злоупотребляла и потеряла миллиарды криптовалютных депозитов клиентов.

Дорси заявил, что вынесет окончательное решение в пятницу, и призвал обе стороны попытаться прийти к согласию по спору в течение ночи.

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Экономическая правда