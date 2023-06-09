У работодателей в Украине растет спрос на пенсионеров, студентов и людей без опыта

На фоне постепенно растущего дефицита рабочей силы в Украине работодатели все чаще предлагают работу пенсионерам, студентам и людям без опыта.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот, которая анализировала информацию сайта Work.ua.

Так, количество вакансий продолжает расти и в мае достигло 90 тысяч.

Наибольший прирост предложений работы в мае к апрелю произошел в таких сферах, как "Строительство, архитектура" (+21%), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+17%) и "Сфера обслуживания" (+15%).

В то же время количество новых и обновленных резюме выросло за месяц лишь на 4%.

Среди вакансий заметно выросло количество предложений для пенсионеров (+18%), людей с инвалидностью, ветеранов и студентов (+15%). Работодатели все еще активно рассматривают кандидатов без опыта - +17% предложений работы за месяц.

Наблюдается и положительная динамика по найму: в мае зафиксировано 1226 наймов. Это самый высокий показатель за год и даже больше, чем было в мае 2021.

Более трети этих наймов - кандидаты с опытом 5 и более лет. Наймов кандидатов без опыта - 11%.

Напоминаем:

Согласно данным Национального банка, по состоянию на июнь 2023 года реальные зарплаты украинцев в частном секторе фактически прекратили падение. Это происходило на фоне усиления конкуренции за рабочую силу.

Учитывая дефицит рабочей силы, большинство предприятий (91%) не планируют изменений в количестве работников. Это показал опрос Института экономических исследований.

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