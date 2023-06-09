Все разделы
Укр / Рус

Махинации с землей на 80 миллионов: 4 экс-руководителя Госгеокадастра в Виннице получили подозрения

Пятница, 9 июня 2023, 16:20 - Алексей Павлыш
 

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении четырем бывшим начальникам Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области, которые в разные годы противоправно раздали земельные участки на более 80 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Установлено, что руководители управления в течение 2013-2020 годов ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, без проверок издали приказы о бесплатной выдаче в собственность земельных участков лицам, которые ранее воспользовались правом бесплатного получения участка.

Выявлено более 50 подобных фактов. На эти земельные участки сейчас наложен арест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся обыски по месту жительства подозреваемых, они подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним:

ГБР сообщило о подозрении руководителю Главного управления Госгеокадастра Хмельницкой области из-за махинаций с землей.

Экономическая правда

земля власть Госгеокадастр
Материалы по теме
Махинации с землей: руководитель управления Госгеокадастра в Хмельницкой области получил подозрение 8 июня 2023, 13:19
Шмыгаль рассказал, сколько земель уже засеяли и как продвигается разминирование 23 мая 2023, 17:32
Стала ли война стоп-фактором для рынка земли? 17 мая 2023, 13:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте