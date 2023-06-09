Махинации с землей на 80 миллионов: 4 экс-руководителя Госгеокадастра в Виннице получили подозрения

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении четырем бывшим начальникам Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области, которые в разные годы противоправно раздали земельные участки на более 80 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Установлено, что руководители управления в течение 2013-2020 годов ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, без проверок издали приказы о бесплатной выдаче в собственность земельных участков лицам, которые ранее воспользовались правом бесплатного получения участка.

Выявлено более 50 подобных фактов. На эти земельные участки сейчас наложен арест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся обыски по месту жительства подозреваемых, они подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним:

ГБР сообщило о подозрении руководителю Главного управления Госгеокадастра Хмельницкой области из-за махинаций с землей.