Махинации с землей: руководитель управления Госгеокадастра в Хмельницкой области получил подозрение

ГБР сообщило о подозрении руководителю Главного управления Госгеокадастра Хмельницкой области из-за махинаций с землей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что чиновник подписал несколько приказов о выделении земли под ведение личного хозяйства 8 местным гражданам.

"При этом он не проверил, что эти люди уже ранее получали землю. Более того, через несколько дней после приобретения права собственности они передали "свои" земли одной из столичных фирм, занимающейся выращиванием зерновых культур.

В частности, речь идет о 16 га земель Китайгородского и Староушицкого поселковых советов Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Согласно выводам экспертизы, указанные противоправные действия нанесли государству ущерб почти 700 тыс грн", - говорится в сообщении.

Следствие также проверяет, не получал ли чиновник взятки за совершение этих противоправных действий. Также изучаются другие возможные эпизоды незаконного выделения земли, добавили в ГБР.

Чиновник подозревается в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В ГБР добавили, что в конце апреля правоохранители зафиксировали незаконную раздачу земель Миролюбненской территориальной общины Староконстантиновского района. По информации следствия, в обход законодательства чиновники раздали частным лицам около 40 га земли, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет 3 млн грн.

Досудебное расследование продолжается, изучается круг всех причастных должностных лиц к сделкам с землями.

ГБР не называет имени подозреваемого, но по данным реестров и информации на сайте ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области, начальником управления является Василий Василенко.

Экономическая правда