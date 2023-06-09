ГИЯРУ распорядилось вывести в "холодный останов" последний энергоблок ЗАЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования отдала распоряжение перевести в состояние "холодный останов" энергоблок №5 Запорожской АЭС - последний из шести энергоблоков оккупированной ЗАЭС, который еще оставался в состоянии горячего останова.

Об этом сообщается на сайте Госатомрегулирования (ГИЯРУ).

"Распоряжение выдано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

При принятии распоряжения Госатомрегулирования исходило из следующих факторов:

информации "Укргидроэнерго" от 6 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;

продолжения периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС" и прилегающих территорий, в результате которых получают повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;

прекращения с 17 мая 2023 года передачи данных Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;

деградации системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за ее пределами в условиях временной оккупации РФ ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.

"В условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов, необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", - говорится в распоряжении.

Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Как отмечают в Госатомрегулировании, контролировать соблюдение основных принципов безопасности на Запорожской АЭС будет постоянно действующая международная миссия МАГАТЭ.

Напоминаем:

Эксплуатация других энергоблоков ОП "ЗАЭС" - №№ 1, 2, 3, 4, 6 была ограничена состоянием "холодный останов" в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.

Из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, в "Энергоатоме" ранее допустили перевод в холодное состояние последнего из шести энергоблоков оккупированной Запорожской АЭС, который еще оставался в состоянии горячего останова. После этого он фактически прекратит потреблять воду из пруда-охладителя станции.